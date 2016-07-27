صراع الصفقات – سكاي: توتنام يتوصل لاتفاق لضم مهاجم مارسيليا

قال تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" إن توتنام قد توصل لاتفاق مع إدارة توتنام ينتقل بموجباه جورجيس كيفن نكودو إلى الفريق اللندني، بينما يرحل كلينتون موا نجي مهاجم السبيرز إلى الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة.

وحسب ما ورد بالتقرير فإن توتنام من المتوقع أن يدفع مبلغ 10.9 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات نكودو، إضافة لإعارة موا نجي مع أحقية الشراء في نهاية المدة.

وخضع نكودو للفحص الطبي في الملعب التدريبي لتوتنام منذ أسبوع ومن المتوقع أن يكون العقد الذي وقع عليه يمتد لأربعة أعوام.

وشارك نكودو خلال الموسم المنصرم في 41 مباراة بكل المسابقات مع مارسيليا سجل خلالها 10 أهداف كما صنع 5 أخرى.

في حين أن موا نجي شارك في 14 مباراة بكل المسابقات مع ديوك لندن لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفا وحيدا.