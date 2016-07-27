مؤتمر كونتي: سوق الانتقالات الحالية مجنون.. الأموال ليست مهمة بتلك الدرجة

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن سوق الانتقالات الصيفية التي نشهدها مجنونة للغاية وبها أسعار لا تصدق، موضحا أن الأموال مهمة لكن ليس بصورة كاملة، إذ أنه يرى أن الأهم هو تكيف اللاعبين على فكرته عن كرة القدم.

وضم تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية كل من ميتشي باتشوايي من مارسيليا بمبلغ 39 مليون يورو ونجولو كانتي من ليستر سيتي بمبلغ 35.8 مليون يورو.

وصرح كونتي للصحفيين "نحن نشهد سوقا مجنونة جدا للانتقالات، لأنها لا تصدق، حينما ترغب في ضم لاعب فعليك أن تدفع الكثير والكثير من الأموال".

وأضاف كونتي "لا أعلم إن كان هذا الموقف سيتمر معنا أم لا، نحن نتحدث عن مبالغ خرافية 100 مليون و120 مليون وأحيانا 95 مليون، تلك الأسعار لا تصدق".

وأتم "علينا أن نحافظ على تلك الرياضة، الأموال مهمة لكن ليس بصورة كاملة، من المهم لنادي أن يصل لهدف صحيح وليس صرف الأموال فقط، هذا أمر غير صحيح بالنسبة لي، الصحيح هو أن أجعل اللاعبين يتكيفون على فكرتنا عن كرة القدم".

ويواجه تشيلسي نظيره ليفربول وديا على ملعب روز بول بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس.