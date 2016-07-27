القوات الخاصة الليبية تنقذ عمال وافدين كانوا محاصرين بمنطقة اشتباكات

أعلن قائد تحريات القوات الخاصة الليبية (الصاعقة) فضل الحاسى إن قوات الصاعقة تمكنت من إخراج عمال وافدين من جنسيات إفريقية كانوا محاصرين بمنطقة القوارشة ببنغازى بعيدًا عن مناطق العمليات العسكرية.

وقال الحاسى - فى تصريح صحفى اليوم - إن العمال الوافدين من جنسيات إفريقية نقلوا خارج مناطق العمليات العسكرية، بعد أن علقوا فى مناطق الاشتباكات، مؤكدًا أن حالتهم الصحية جيدة وسلموا إلى الجهات المختصة.

وفى سياق آخر، قال الحاسى إن سرية الهندسة العسكرية بالقوات الخاصة فككت عددًا كبيرًا من العبوات الناسفة والألغام الأرضية والمفخخات أثناء تمشيط عمارات القوارشة الملونة بعد السيطرة عليها.

>وأكد أنه تم تكبيد تنظيم داعش والتشيكلات المسلحة المتحالفة معه خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، فضلاً عن فقدانهم لعدة مواقع استراتيجية كالعمارات الملونة التى كانت تعج بالقناصة، وكانت تستخدم كمراصد للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن مقاتلى التنظيم أصبحوا محاصرين من قبل قوات الجيش الليبى والوحدات المساندة لهم، محذرًا المواطنين من الدخول إلى منطقة القوارشة والمواقع التى تمت السيطرة عليها مؤخرًا؛ حفاظًا على حياتهم بسبب العبوات الناسفة والمفخخات التى تركها التنظيم خلفه، مؤكدًا أنه سيتم إلقاء القبض على كل شخص يحاول الدخول إلى تلك المناطق وتتم إحالته إلى الجهات المختصة.

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