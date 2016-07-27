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السجن 14 عاما لنائب كويتى شيعى متهم بالإساءة للسعودية والبحرين

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السجن 14 عاما لنائب كويتى شيعى متهم بالإساءة للسعودية والبحرين السجن 14 عاما لنائب كويتى شيعى متهم بالإساءة للسعودية والبحرين
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية الأربعاء حكما بالسجن 14 عاما وستة أشهر بحق النائب الشيعى عبد الحميد دشتى الموجود خارج البلاد، لإدانته بتهم الإساءة إلى والبحرين.

قضت المحكمة بسجن دشتى 11 عاما وستة أشهر للإساءة للسعودية، يضاف إليها ثلاثة اعوام فى قضية الإساءة للبحرين، كما دين دشتى بتهديد علاقات الكويت الدبلوماسية مع المملكتين.

وكان دشتى الذى عرف بمواقفه المؤيدة لايران والرئيس السورى بشار الأسد، ابلغ مجلس الامة انه يخضع لعلاج صحى فى بريطانيا. وهو موجود خارج البلاد منذ اربعة اشهر على الأقل، ويواجه النائب الذى وجه انتقادات لاذعة للأسرتين الحاكمتين فى السعودية والبحرين، دعاوى اخرى، ما قد يزيد مدة محكوميته.

وانتقد دشتى عام 2011 التدخل السعودى فى البحرين دعما للسلطات فى مواجهة الاحتجاجات التى اندلعت فى العام نفسه وقادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وفى مايو الماضي، تقدم النائب بطلب استجواب وزير الخارجية الكويتى بشأن مشاركة بلاده فى التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم فى اليمن، إلا أن المجلس لم يتح له مساءلة الوزير فى هذه القضية. وكان دشتى يعتبر أن هذه المشاركة مخالفة للدستور الكويتى.
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مصر 365

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