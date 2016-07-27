لمرضى فيروس C المصابين بتليف كبدى.. احذروا هذه الأطعمة قاتلة

غدا يحتفل العالم باليوم العالمى لمرضى الكبد الفيروسى لمكافحة هذا المرض الذى يعد السبب الثانى بعد التبغ فى الإصابة بالسرطان.

وعن ذلك يقول الدكتور "شريف عباس"، استشارى الكبد والجهاز الهضمى: "المحافظة على الوجبات التى يتناولها مرضى الكبد الفيروسى من أهم الخطوات التى لابد أن يتبعها المريض للمحافظة على صحته والحماية من المضاعفات، ويعتبر مرضى فيروس C غير المصابين بالتليف الكبدى يسمح لهم بتناول جميع أصناف الطعام بدون أى تحفظ أما المرضى الذين يعانون من تليف كبدى ويخضعون لعلاج فيروس C فيحتاجون لنظام غذائى متكامل".

وتابع: "يجب أن يمتنعوا عن تناول الأغذية المحفوظة والوجبات السريعة والدهون إلى جانب أنهم أيضا يحتاجون لكميات كافية من البروتين وذلك لأن نسبة تجديد خلايا الكبد تزيد بصورة جيدة مع تناول البروتين خاصة من اللحوم والأسماك والطيور.

وأضاف: "مرضى الكبد الذين سبق لهم الإصابة بغيبوبة كبدية يتم تحديد كمية قليلة من البروتين لهم وبحد أقصى لا تزيد عن 50 جراما فى اليوم حتى تتحسن الحالة ثم نزيد الكمية بالتدريج.

وأشار إلى أن مرضى التليف المصحوب باستسقاء أو ورم بالساقين والذين يأخذون علاج مدر للبول بأن يمتنعوا عن الملح تماما أثناء العلاج وعندما تتحسن الحالة وينتهى حدوث ورم القدمين والاستسقاء يبدأوا تدريجيا بالسماح بتناول الملح بنسبة قليلة، وبعد إنتهاء العلاج يتم تقييم حالة الكبد وظيفيا ويوضع نظام غذائى لكى تنمو خلايا كبد جديدة وسليمة.

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