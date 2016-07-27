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نيمار يدافع عن حقه في الخروج للاحتفال

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نيمار يدافع عن حقه في الخروج للاحتفال نيمار يدافع عن حقه في الخروج للاحتفال

(إفي): دافع نجم البرازيلي نيمار اليوم عن حقه في الخروج للاحتفال مع أصدقائه لطالما يقوم بواجبه على أرض الملعب.

وقال نيمار في مؤتمر صحفي في معسكر المنتخب الأوليمبي البرازيلي:"لست من النوع المثالي. أحب الخروج، ولدي أصدقاء، وأسرة. لماذا لا أستطيع الخروج؟ إنه جزء من حياتي الخاصة".

وطالب نيمار من الصحفيين بتقييم الأشياء التي يفعلها "داخل الملعب"، وترك الجانب الخاص لحياته، رغم إشارته إلى أنه قد يرتكب أخطاء أيضا في كرة القدم.

وقال في معسكر المنتخب في ريو دي جانيرو "كما أخطأت مرات كثيرة، سأخطيء مرات أكثر، إنه شيء طبيعي في أي إنسان. أنا أتعلم كل مرة أكثر".

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فيديو اليوم السابع

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