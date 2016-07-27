رسميا – ماسكيرانو يجدد عقده مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة رسميا عن تمديد عقد لاعبه خافيير ماسكيرانو لمدة ثلاثة مواسم قادمة لينهي تكهنات رحيله إلى يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت يوفنتوس بضم ماسكيرانو من البلوجرانا، لكن النادي الإسباني قد أنهى جميع التكهنات الآن.

وانضم ماسكيرانو إلى برشلونة في 2010 قادما من ليفربول بمبلغ 24 مليون يورو وعقد يمتد لأربعة مواسم، وفي 2014 جدد اللاعب عقده حتى 2016 وقيمة الشرط الجزائي في عقده تقدر بـ100 مليون يور.

وشارك ماسكيرانو في الموسم المنصرم بـ51 مباراة في كل المسابقات لم يسجل خلالها أي أهداف لكنه صنع هدفا وحيدا، وتوج بطلا للدوري والكأس مع البلوجرانا.

وحقق النجم الأرجنتيني مع برشلونة 4 بطولات دوري إسباني و3 بطولات كأس ملك إسبانيا وبطولتين كأس سوبر إسبانية، ودوري أبطال أوروبا مرتين وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.