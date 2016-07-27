مصدر في إنبي لـ في الجول: أزمتان في المفاوضات مع الأهلي بشأن أكرم توفيق

كشف مصدر مسؤول داخل إنبي عن وجود أزمتين خلال المفاوضات مع الأهلي الذي يرغب في ضم أكرم توفيق نجم الفريق البترولي الشاب.

وارتبط اسم الأهلي خلال الفترة الأخيرة بضم أكرم توفيق لاعب منتخب مصر للشباب والشقيق الأصغر لأحمد توفيق لاعب الزمالك.

ثم أكد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بإنبي في وقت سابق في تصريحات تليفزيونية اقتراب الشقيق الأصغر لأحمد توفيق لاعب الزمالك من الانضمام للأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من داخل إنبي لـFilGoal.com: "بدأ الأهلي مفاوضاته مع إنبي بعرض مبلغ 3 مليون جنيه من أجل ضم أكرم ولكن ردنا كان بالمطالبة برفع ذلك الرقم ليصل إلى أكثر من 6 مليون جنيه وهنا الأزمة الأولى".

وأوضح "سبب مطالبة إنبي برفع قيمة ضم أكرم هو أننا رفضنا في وقت سابق عرضا من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 600 ألف يورو أي ما يساوي 6 مليون جنيه".

وأتبع "لذا فنرى أنه ليس من المنطقي رفض عرضا لبيع لاعب بـ6 مليون جنيه ثم الموافقة على آخر أقل منه بمليوني جنيه".

وكشف المصدر أن الرقم المطلوب في اللاعب صاحب الـ19 عاما جعل بعض مسؤولي الأهلي يترددون بشأن استمرار المفاوضات من عدمها.

وأكمل "هناك في الأهلي من يرى أن أي مبلغ سيدفعه النادي لضم أكرم توفيق الآن سيكون استثمارا للمستقبل في لاعب شاب واعد، وآخرون يفضلون التعاقد مع لاعب كبير ولديه خبرات".

ثم استدرك "هناك لدينا مشكلة أخرى وهي أن علاء عبد العال المدير الفني يشعر بالاستياء بسبب بيع أكثر من لاعب أساسي هذا الصيف".

وباع إنبي ظهيريه الأيمن أسامة إبراهيم والأيسر محمد ناصف للزمالك، والآن هو على وشك التخلي عن لاعب هام في خط الوسط للأهلي.

في الوقت ذاته أكد المصدر لـFilGoal.com أن أكرم يبذل كل ما في وسعه لإقناع إنبي من أجل الانتقال للأهلي خلال الصيف الجاري.