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الأهلي لـ في الجول: لن نحسم صفقة أكرم توفيق قبل عودة يول

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الأهلي لـ في الجول: لن نحسم صفقة أكرم توفيق قبل عودة يول الأهلي لـ في الجول: لن نحسم صفقة أكرم توفيق قبل عودة يول

كشف مصدر مسؤول من داخل إدارة الأهلي عن أن النادي ينتظر عودة مارتن يول المدير الفني من المغرب، من أجل حسم صفقة ضم أكرم توفيق من إنبي.

وارتبط اسم الأهلي خلال الفترة الأخيرة بضم أكرم توفيق لاعب منتخب للشباب والشقيق الأصغر لأحمد توفيق لاعب الزمالك.

ثم أكد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بإنبي في وقت سابق في تصريحات تليفزيونية اقتراب الشقيق الأصغر لأحمد توفيق لاعب الزمالك من الانضمام للأهلي. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من داخل إدارة الأهلي لـFilGoal.com: "توفيق من ضمن المرشحين للتعاقد معهم هذا الصيف، إلا أن عودة أحمد بيكام من الإعارة دفعتنا لتأجيل حسم موقفنا".

وتابع "الأهلي ينتظر عودة مارتن يول من المغرب لحسم الأمر معه حول أكرم توفيق".

وكشف مصدر مسؤول من إدارة إنبي لـFilGoal.com عن وجود أزمتين في انتقال أكرم توفيق إلى الأهلي. ( تعرف عليهما )

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