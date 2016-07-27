حكايات الصفقات – المدافع المالي الذي ضمه الزمالك على أنه مهاجم وتسبب في إلغاء كأس مصر

يحصل اللاعب على نصيبه من الشهرة بعد تألقه والمدرب يسمع اسمه في هتافات الجمهور، أما مهندس الصفقة فهو الجندي المجهول الذي يصنع الفريق ولا ينال الإشادة.

"حكايات الصفقات" سلسلة جديدة يقدمها لكم FilGoal.com عن كواليس غريبة لصفقات في الكرة المصرية.

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حكايات الصفقات - أكوتي منساه.. كيف باعه متولي للأهلي بـ 11 مليون واسترده مجاناـ ـ ـ

لاعب واحد حملته الجماهير الخسارة في مبارة القمة، وكان سببا في إلغاء بطولة كأس مصر! من هو؟ عثمانو سومانو

عثمانو سومانو.. ضمه الزمالك كمهاجم وتخلى عنه بعد أشهر قليلة، لكن المفاجأة كانت حين رآه الجمهور يلعب كظهير أيمن مع منتخب مالي في أمم إفريقيا 1994 والذي أخرج نظيره المصري من الدور ربع النهائي.

"الزمالك معي أنا وديفيد مكاي حينها لم يكن فريقا قويا فحسب، لقد كنا الأبطال الدائمين في مصر خلال ولايتنا". هكذا وصف فاروق جعفر نجم الزمالك السابق فترة ولايته كمساعد للإنجليزي ديفيد مكاي في الزمالك مطلع التسعينات.

فاز الزمالك مع مكاي بلقب الدوري لموسمين متتاليين في مطلع حقبة التسعيناتـ، حتى وصل عثمانو سومانو...

كان الزمالك حينها بحاجة لضم مهاجم جديد، وحين علم الجهاز الفني بإمكانية ضم عثمانو سومانو لاعب منتخب مالي والذي يلعب بالدوري الفرنسي مع فريق دانكيركي، قال الجميع هذا هو ما نبحث عنه.

انضم عثمانو سومانو لنادي الزمالك مع بداية موسم 1992/1993 وقبل نزوله الملعب لم يكن يشغل الإعلام سوى عثمانو الذي وصل ليساعد الفريق الأبيض على استكمال الهيمنة على البطولات محليا وإفريقيا.

يقول فاروق جعفر: "عثمانو كان لاعبا جيدا، لقد شارك في مباراة بلدية المحلة في الدوري وتألق فيها، لكنه لم يكن موفقا أمام الأهلي والجهاز الفني أقيل بعد تلك المباراة من الأساس".

بداية الزمالك في هذا الموسم لم تكن موفقة، فخسر المباراة الأولى أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل مع بلدية المحلة، قبل أن يفوز على الأولمبي بأداء غير مقنع ويتجه لملاقاة الأهلي.

ما حدث في تلك المباراة أن نبيل محمود لاعب الزمالك تعرض للطرد في الدقيقة الثانية فقط، وهنا كانت نقطة التحول ففاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

فاروق جعفر يروي "الناس يقولون أننا أشترينا عثمانو على أنه مهاجم وذلك غير صحيح، فقد كنا نشركه كجناح أيمن في الملعب لنستفيد من سرعته".

وأضاف "في تلك المباراة أمام الأهلي شارك عثمانو ولم يقدم المستوى المطلوب، ورغم أننا كنا قد فزنا على الأهلي في أخر 3 مباريات، لكن ذلك لم يشفع لنا حين خسرنا بثلاثية في تلك المباراة فأقالتنا الإدارة".

جعفر أتبع "المباراة لم تسر بشكل طبيعي، ففي الدقيقة الثانية فقط أشهر الحكم بطاقته الحمراء في وجه نبيل محمود وطالبنا بعض أعضاء مجلس الإدارة من الملعب بالانسحاب لكن مكاي رفض وفضلنا استكمال المباراة على الانسحاب".

رحل الجهاز الفني للزمالك على خلفية تلك المباراة، وجاء محمود الجوهري لتدريب الفريق الأبيض. وحين جاء الجوهري حاول هو الآخر الاستفادة من اللاعب لكنه لم يثبت وجوده فقرر التخلي عنه منصف الموسم قبل أيام قليلة بطولة أمم إفريقيا.

أمم إفريقيا

عثمانو سومانو شارك مع منتخب مالي في البطولة. لم يلعب كمهاجم كما ظن الزمالك أن هذا هو مركزه، لكن لعب كظهير أيمن وتألق أمام ياسر ريان ظهير أيسر منتخب مصر في تلك البطولة.

الجمهور المصري تعجب من مستوى عثمانو وتساءل لماذا إذا لم يلعب بتلك الطريقة مع الزمالك! لكن جريدة الأهرام سردت قصة وقتها على عهدتها بأن اللاعب الذي حمل قميص الزمالك في تلك الفترة لم يكن عثمانو الذي شارك مع منتخب مالي في أمم إفرقيا، وإنما هو لاعب استغنت عنه إدارة نادي الوحدة السعودي وبدل وكيل أعماله شرائطه بشرائط فيديو سومانو ليوافق مسؤولي الفريق الأبيض على ضمه.

الحقيقة في هذه القصة لم تثبت إلى الآن، فهل أن عثمانو الذي لعب للزمالك لم يكن هو من مثل منتخب مالي والأمر كله عبارة عن تشابه أسماء بين الثنائي المالي أم أن الأمر يقتصر على تقدير الجهاز الفني وقتها لمركز اللاعب والذين وظفوه كمهاجم رغم أن مركزه الأصلي ظهير أيمن.

إلغاء الكأس

أزمة عثمانو سومانو في الكرة المصرية لم تتوقف عند كونه صفقة فاشلة بالنسبة للزمالك كانت أحد أسباب إقالة ديفيد مكاي _أحد أفضل المدربين في تاريخ النادي_ فحين قرر الجوهري رفع اسم اللاعب من قائمة الزمالك واستبداله بأوتشيري مهاجم كوتوكو الغاني في منتصف الموسم، كان ذلك مقدمة لإلغاء كأس مصر.

الزمالك طلب رفع اسم اللاعب واستبداله بأوتشيري، لكن الأهلي اعترض على موافقة اتحاد الكرة بحجة عدم قانونية ذلك حينها.

وحين تمسك الزمالك والأهلي بموقفهما، اقترح اتحاد الكرة قيد أوتشيري في بطولة الكأس على ألا يشارك في بطولة الدوري مع الزمالك، لكن حتى هذا القرار لم يرض الأهلي، وفي النهاية لجأ اتحاد الكرة لإلغاء مسابقة كأس مصر هذا الموسم لتجنب المشكلات.

رحل عثمانو بعد أن كان سببا في إقالة ديفيد مكاي وفاروق جعفر. خسر الزمالك الدوري وعاد للأهلي بعد سنتين من الغياب ليظل في خزائن الفريق الأحمر سبع سنوات متتالية، وبعد كل ذلك ألغيت بطولة كأس مصر وشارك اللاعب في إخراج منتخب بلاده لنظيره المصري من أمم إفريقيا ليكون اللاعب هو بطل الموسم في الكرة المصرية دون منازع.