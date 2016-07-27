محافظ المنيا يسلم 55 وظيفة للفتيات ضمن مشروع مبادرة العناية بصحة الأم والطفل‎

مراسل «ONA»:

سلم اللواء طارق نصر، محافظ المنيا اليوم الأربعاء، 55 عقد عمل للفتيات ضمن مشروع مبادرة العناية بصحة إلام والطفل، الذي يموله الصندوق الأجتماعي للتنمية لجمعية النور لمتحدى، الإعاقة بقرى “هور-الاشمونين-أبوقنته – العرين- نزلة العرين ” .

حضر اللقاء دكتور شنطوري بيومي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، بمديرية الصحة وإبراهيم عبداللطيف مدير مكتب الصندوق الأجتماعي بالمنيا، ومحمد حسين خلف مدير جمعية النور لمتحدي الأعاقة.

وأشاد المحافظ، بما يقدمه مشروع تشغيل الفتيات في مبادرة العناية بصحة الأم والطفل، بهدف إيجاد فرص عمل للفتيات فى برامج التوعية والزيارات المنزلية، للمساهمة فى زيادة فرص الحصول على خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

وذلك فى إطار الأرتقاء بصحة الأم والطفل فى المجتمعات المستهدفة، حيث يمثل مصدرًا لدخل العديد من الأسر البسيطة.

> وأوضح المحافظ أن الأشخاص ذوى الأحتياجات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، لذا يجب دمجهم مع أفراد المجتمع وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة السبل الحياتية والرعاية لهم.

من جانبه قال إبراهيم عبداللطيف مدير مكتب الصندوق الأجتماعي بالمنيا، أن المبادرة تأتي ضمن البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، والذي بدا في 1-1-2013 وينتهي في عام 2016 بتمويل من البنك الدولي والأتحاد الأوروبي، ويستهدف 16 محافظة هي الأكثر فقرًا طبقا لخريطة الأستهداف الجغرافي، ويعمل من خلال 800 جمعية أهلية بواقع 800 مليون جنية منها، ويعمل المشروع في 5 قطاعات منها قطاع العناية بصحة الأم والطفل، ويعمل مع 22 جمعية بمحافظة المنيا منها جمعية النور لمتحدى الإعاقة، ويوفر المشروع 6200 فرصة عمل مؤقتة للشباب والفتيات تصل إلى 24 شهرًا برواتب تتراوح من 650-1500 جنيه .