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رئيس الوزراء يشكل لجنة لتطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش

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رئيس الوزراء يشكل لجنة لتطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش رئيس الوزراء يشكل لجنة لتطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة الغش

رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل_أرشيفية

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأربعاء،  قرارًا  بتشكيل لجنة لتطوير امتحانات الثانوية العامة ومواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، واللواء حسان أبو المجد رئيس قطاع مكتب الوزير والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والمقدم أحمد النعمانى، ضابط بقطاع الأمن الوطنى والمقدم محمد أحمد القاضى، ضابط بقطاع الأمن الوطنى.

وتتولى اللجنة ، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الأربعاء، دراسة وتحليل أسباب ظاهرة الغش الإلكترونى وتسريب الامتحانات ووضع الخطط والإجراءات لأحكام الرقابة على امتحانات الثانوية العامة، ودراسة الإجراءات لتعديل الشكل الحالى بورقة الامتحانات ونشر الوعى بأهمية الابتعاد عن الغش وشده حرمته.

وتعقد اللجنة اجتماعها بشكل دورى كل شهر خلال العام الدراسى وترفع تقرير بعملها لرئيس مجلس الوزراء.

 

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