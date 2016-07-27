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إحباط إستهداف سوق شعبي بتفجير انتحارى غرب العاصمة العراقية

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إحباط إستهداف سوق شعبي بتفجير انتحارى غرب العاصمة العراقية إحباط إستهداف سوق شعبي بتفجير انتحارى غرب العاصمة العراقية
تمكنت قيادة عمليات بغداد اليوم من إحباط محاولة تفجيرلانتحارى كان ينوى استهداف أحد الأسواق الشعبية فى منطقة (الشعلة)، غربى العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) عن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن قوله إنه تم قتل انتحارى كان ينوى استهداف أحد الأسواق الشعبية فى منطقة الشعلة.

وأوضح الناطق أنه تمت ملاحظة الانتحارى ومتابعته من قبل اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالتعاون مع الأمن الوطني، وبعد محاصرته وإطلاق النار عليه فجر نفسه، مشيرا إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص من الشرطة الاتحادية وإصابة آخر.
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