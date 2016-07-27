الطائرات السورية تغير على تجمعات داعش و جبهة النصرة بريف حماة

نفذ سلاح الجو السورى اليوم الأربعاء غارات ضد تجمعات وتحصينات مسلحى تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية بريف حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله إن "الطيران الحربى السورى دمر مقرات وتحصينات لمسلحى تنظيم "جبهة النصرة" فى غارة جوية على تجمع لهم فى بلدة حر بنفسه بريف حماة الجنوبى قرب الحدود الإدارية لمحافظة حمص".

وأشار المصدر إلى أن غارة لسلاح الجو على تحصينات ونقاط تمركز تنظيم "داعش" شمال قرية المفكر شرقى مدينة سلمية، أسفرت عن تدمير مقر لهم وإيقاع عدد منهم قتلى ومصابين".

وتتحصن فى عدد من قرى ريف حماة الجنوبى مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" وما يسمى "أحرار الشام" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية التى ترتكب المجازر بحق الأهالى فى القرى المجاورة وتعتدى عليهم بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

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