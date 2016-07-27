مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتين بـ«صحراوي بقنا‎»

مراسل «ONA»:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، وأصيب آخر، في حادث تصادم سيارتين، بطريق “سوهاج – الأقصر” الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل أبوشوشة، التابع لمركزأبوتشت.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بوقوع تصادم سيارتين بقنا، وكشفت التحريات وقوع تصادم بين السيارتين رقم 29982 نقل سوهاج و 6238 ص.ف.ق ملاكي الأقصر، بالقرب من مدخل أبوشوشة.

وأسفر الحادث، عن مصرع ” لطفي. ع . ب ” 56 سنة ترزى ونجله ” جرجس 23 سنة دبلوم صنايع، و ” إيليا. ن . ر “ 54 سنة، و” مايكل . ه . ع” 13 سنة طالب، وجميعهم مقيم الأقصر وإصابة ” ياسر . ع ” 35 سنة قائد السيارة الأولى فتم نقل الجثث، والمصاب إلى مستشفى أبوتشت.

تحرر المحضر رقم 10312 لسنة 2016 جنح مركز شرطة أبوتشت، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وندب الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة، لانهاء تصريح دفن الجثث.