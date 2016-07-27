تقنية ثورية تكشف عن التوحد للأطفال الأقل من 4 سنوات عن طريق اختبار السمع

نجح فريق من الباحثون الأمريكيون في تشخيص مرض التوحد للأطفال الأقل من 4 سنوات عن طريق اختبار سمع بسيط، ويتم الإشارة إليه بأنه تقنية ثورية بالمقارنة بالأساليب الحالية.

وأوضح الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من التوحد يناضلون من أجل سماع التردد المنخفض، لذلك يمكن تشخيصهم في سن مبكر عن طريق اختبار السمع.

وأشار الباحثون إلى أنه لا يتم تشخيص معظم الأطفال حتى سن الرابعة، على الرغم من الظهور عليهم أعراض التوحد من عمر سنتين.

ووجد الباحثون من جامعة روشستر الأمريكية، بقيادة الدكتورة آن لوبكى، أستاذة الهندسة الطبية الحيوية وعلم الأعصاب، أن هذه الدراسة تحدد طريقة بسيطة وآمنة لفحص الأطفال الصغار لمرض التوحد عن طريق اختبار السمع.

وأضاف الباحثون أن هذه التقنية قد توفر للأطباء نافذة جديدة في التشخيص وتمكنهم من التدخل والعلاج في وقت سابق والمساعدة على تحقيق النتائج المثلى.

ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وذلك في السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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