زيدان يتجنب الحديث عن بوجبا ويؤكد بقاء رودريجيز

(إفي): تجنب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، الحديث عن إمكانية تعاقد الملكي مع الفرنسي بول بوجبا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي من مدينة كولومبوس الأمريكية، حيث سيواجه اليوم باريس سان جيرمان الفرنسي في أول لقاء ودي يخوضه في فترة الاستعدادات للموسم الجديد.

وأشار زيدان حول بوجبا "لا أعلم ما يمكن أن يحدث في المستقبل. في الوقت الحالي نحن نعمل مع لاعبي النادي ومع الموجودين معنا هنا (في المعسكر التحضيري)، ولكن كل شيء ممكن ووارد حتى 31 أغسطس المقبل عندما ينتهي موسم الانتقالات الصيفية".

وأضاف "زيزو" أن الوقت ليس مناسبا للحديث عن بوجبا، لاسيما وأن الأمر يتعلق بتفاصيل تخص إدارة نادي ريال مدريد، مبينا "الوقت ليس مناسبا للحديث عن الأمر، ما يمكنني قوله هو أن ريال مدريد يسعى دائما للتفاوض مع أفضل اللاعبين وأنا أدرك أن كثيرا (من الأندية) ترغب في ضم بوجبا. ولكنني لن أتحدث عنه لأنه مازال لاعب يوفنتوس (الإيطالي)".

وفيما يتعلق بالتكهنات حول رحيل الكولومبي خاميس رودريجز عن الملكي، أكد زيدان أن اللاعب باق في النادي الملكي.

وأعرب المدرب الفرنسي عن رضاه حيال العمل الذي تم إنجازه في المعسكر التحضيري للملكي بكندا قبل الوصول إلى الولايات المتحدة.

وأبرز زيدان أن التتويج كمدرب مع ريال مدريد باللقب الحادي عشر ببطولة دوري الأبطال الأوروبي كان الأمر الأكبر طوال مسيرته الرياضية، موضحا "لقد فزت بكل شيء كلاعب، ولكنها كانت لحظة مختلفة وفريدة في مسيرتي".

كما قال إن هدفه هو تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن قبيل مباراة كأس السوبر الأوروبي المقررة أمام إشبيلية في التاسع من أغسطس المقبل.