بدء تقييم طلبات شركات المقاولات المشاركة في "جائزة تقدير" مطلع أغسطس المقبل

أعلن اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي رئيس جائزة تقدير بدء تقييم طلبات الشركات المشاركة في الجائزة مطلع أغسطس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة الجائزة برئاسته حضره "32" مقيماً معتمداً للإطلاع على توجهات الجائزة وتطوراتها.

تهدف الجائزة - التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي - إلى تعزيز العلاقة بين شركات المقاولات وعمالها من خلال تقدير التميز في ممارسات العمل وإرساء معايير جديدة لجهة الارتقاء بمعايير العمل في دبي.

وأشاد ابن سرور خلال الاجتماع بالدور المهم الذي سيقوم به فريق المقيمين .. داعيا إياهم إلى توخي أعلى معايير الدقة والاحترافية والالتزام التام بمعايير الجائزة أثناء القيام بواجبهم واختيار الشركات الفائزة تمهيدا لرفعها الى لجنة المحكمين للمصادقة عليها.

وأضاف إن الجائزة في دورتها الأولى تستهدف شركات المقاولات العاملة في دبي على أن تشمل في دوراتها المقبلة الشركات العاملة في المجال الصناعي والمناطق الحرة وتتضمن قائمة الشركات التي أكدت مشاركتها عددا من كبرى الشركات الوطنية والدولية العاملة في قطاع البناء والإنشاءات في دبي.

وأشار إلى أن الشركات الفائزة ستحصل على تصنيف خمس أو أربع نجوم وشهادة تقدير وستكون لها الأولوية في المشاريع الحكومية وسيتم تكريمها في حفل توزيع الجوائز.. ومن شأن هذه التصنيفات العالية أن تمنح الشركات ميزة تنافسية حين التقدم بعطاءات للعقود الدولية.

وأوضح ابن سرور أن فريق المقيمين يضم "32" مقيما معتمدا من جنسيات متعددة ولهم باع طويل في إجراءات التقييم وشاركوا جميعهم في ورش عمل نظمتها إدارة الجائزة لتعريفهم بمعايير الجائزة وأهدافها وتم توزيعهم ضمن "10" مجموعات وفرق عمل يضم كل فريق ما بين "3 و 4" أعضاء.

ونوه إلى أن التقييم المكتبي للطلبات سيبدأ اعتبارا من الأسبوع الأول من شهر أغسطس ليقوم فريق التقييم بالزيارات الميدانية للشركات بهدف التحقق من أن التدابير التي ذكرتها في الطلبات التي تقدمت بها قيد التطبيق الفعلي.. كما سيقوم المدققون أثناء عملية التقييم الميداني بالتحقق الميداني ومراجعة الوثائق لجهة التأكد من التسهيلات المقدمة للعمال بما في ذلك السكن وتدابير السلامة وغير ذلك من الاشتراطات.

وقال إن الشركات المشاركة في الجائزة ستقدم طلباتها عبر الموقع الالكتروني الذكي والتفاعلي للجائزة في خطوة تعتبر رائدة على صعيد دبي فيما يتعلق بالتميز في مجال التقييم الذكي.