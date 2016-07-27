إصابة أم ونجلها فى انقلاب سيارة بطريق "المنصورة - جمصة"

وقع حادث تصادم منذ قليل، بطريق المنصورة جمصة، عقب اصطدام سيارة بحجر كان بمنتصف الطريق مما أدى لانقلابها فى إحدى الحقول المجاورة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين أن السيارة ماركة تويوتا ملاكى، وقائدها "يوسف.غ"، كان فى عودته إلى مدينة المنصورة، وزوجته "رحاب.ج"، وابنيهما، حيث أصيبت زوجته بإصابات متفرقة فى الجسد بكدمات وسحجات، بينما تم نقل أحد الطفلين إلى المستشفى، بعد ارتطام رأسه بسقف السيارة.

وتجمهر المواطنون الذين نجحوا فى إخراج الأسرة من السيارة، والتى انقلبت فى إحدى الحقول المجاورة للطريق، وقاموا باستخراج السيارة من الحقل، وعادت حركة السير للطريق بعد توقفها فترة قصيرة.

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