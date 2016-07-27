28يوليو..الحكم فى دعوى أبنة الشاطر لزيارة والدها بدون الحاجز الزجاجى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من عائشة نجلة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، التي تطالب بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس في سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجى، لجلسة 28 يوليو الجارى.>واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6388 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهما، حيث ذكرت الدعوى ان المدعية تزور والدها من خلال حاجز زجاجى فى سجن العقرب، وذلك بسبب إجراءات أمنية حسبما ذكر لها قيادات السجن.

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