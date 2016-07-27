4 نصائح للحفاظ على سلامة عينيك.. وتجنبك فقدان الرؤية

استخدام الموبايل واللاب توب وغيرها من الوسائل، قد تؤدى إلى جفاف العينين والإجهاد، مما ينتج عنها فقدان البصر .

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن كل عام عدد كبير من الأشخاص يتعرضون لفقدان البصر، وبالتالى يصبح التفكير فى حماية العين من التلف أمر بالغ الأهمية، لذا فمن الضرورى اتباع بعض الخطوات لتقليل خطر التعرض لفقدان البصر .

وفى هذا الإطار يقدم التقرير نصائح بسيطة للحفاظ على صحة العين من فقدان البصر، لأن إجهاد العين والجفاف يمكن أن يؤديان إلى فقدان، وتتضمن النصائح الآتى :

يوصى أطباء العيون بأخذ استراحة من الأجهزة مثل الكمبيوتر واللاب توب والهاتف المحمول، وما إلى ذلك من أجل الحفاظ على صحة العينين، لأن ذلك يسبب إجهاد وجفاف العين، ويمكن أن تؤدى لفقدان البصر .

التدخين وشرب الكحول لا يؤثر على الصحة العامة فقط، لكنهما يؤثران سلبيا أيضا على صحة العينين، ويمكن أن يؤديان إلى ضمور بقعى أو إتلاف العصب البصرى .

الطعام الذى تتناوله قد يضر بصحة عينيك، لذا تجنب تناول الأكلات السريعة والأغذية المصنعة لأنها ضارة للعيون، ومن الضرورى الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات التى تعد غنية بالفيتامينات والمعادن وجيدة لحماية العينين من فقدان البصر .

بعض الأمراض مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم يمكن أن تكون وراثية، وعندما لا يتم التحكم فيهما يسببان تلف شديد فى العين، وفى حالة وجود هذه الأمراض فى عائلتك يجب إجراء فحص للعينين كل فترة .

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