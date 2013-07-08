سوالف النجوم في خيمة أتلانتس بدبي

كعادتها جمعت خيمة أساطير أمس أهل الفن والإعلام وسط أجواء رمضانية في افتتاح الخيمة بفندق أتلانتس النخلة، حيث بدأ الحفل في الساعة التاسعة مساءً بحضور مجموعة من الفنانين منهم: عبد الله بالخير، اليسار، وفاطمة زهرة العين، ويوسف العماني، ونجوى سلطان، ومن الإعلاميين: لجين عمران، ورهف الطويل، والشيف أسامة السيد.

بدأت فعاليات الافتتاح بالرقصة الإماراتية الشهيرة وشاركهم الرقص الفنان عبد الله بالخير فأضفى أجواء مرح على الحضور، ومن ثم التقى النجوم في المكان المخصص لهم وتبادلوا المعايدات بمناسبة حلول الشهر الكريم، وتناولوا العشاء وهم يتحدثون عن ذكريات رمضان والأغاني والمسلسلات الرمضانية واستمرت الأحاديث إلى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل.

وفي لقائنا الشيف أسامة كشف عن برنامجه الجديد الذي سيقدمه في رمضان على شاشة دبي، وهو المطبخ العثماني، بما أن المسلسلات التركية تحتل مساحة كبيرة من نسبة المشاهدة على حد قوله، بالإضافة إلى بعض النصائح خلال شهر رمضان.

وفي لقاءاتنا مع النجوم تحدثوا عن الأجواء الرمضانية والذكريات الجميلة وكيف يقضون أيام رمضان.

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