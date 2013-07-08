أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سوالف النجوم في خيمة أتلانتس بدبي

Google+ Print
سوالف النجوم في خيمة أتلانتس بدبي سوالف النجوم في خيمة أتلانتس بدبي

كعادتها جمعت خيمة أساطير أمس أهل الفن والإعلام وسط أجواء رمضانية في افتتاح الخيمة بفندق أتلانتس النخلة، حيث بدأ الحفل في الساعة التاسعة مساءً بحضور مجموعة من الفنانين منهم: عبد الله بالخير، اليسار، وفاطمة زهرة العين، ويوسف العماني، ونجوى سلطان، ومن الإعلاميين: لجين عمران، ورهف الطويل، والشيف أسامة السيد.

بدأت فعاليات الافتتاح بالرقصة الإماراتية الشهيرة وشاركهم الرقص الفنان عبد الله بالخير فأضفى أجواء مرح على الحضور، ومن ثم التقى النجوم في المكان المخصص لهم وتبادلوا المعايدات بمناسبة حلول الشهر الكريم، وتناولوا العشاء وهم يتحدثون عن ذكريات رمضان والأغاني والمسلسلات الرمضانية واستمرت الأحاديث إلى الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل.

وفي لقائنا الشيف أسامة كشف عن برنامجه الجديد الذي سيقدمه في رمضان على شاشة دبي، وهو المطبخ العثماني، بما أن المسلسلات التركية تحتل مساحة كبيرة من نسبة المشاهدة على حد قوله، بالإضافة إلى بعض النصائح خلال شهر رمضان.

وفي لقاءاتنا مع النجوم تحدثوا عن الأجواء الرمضانية والذكريات الجميلة وكيف يقضون أيام رمضان.

تابعوا الفيديو وكل هذه التفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي" وعلى موقع "سيدتي نت".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي