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بالصور.. فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية

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بالصور.. فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية بالصور.. فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية
قام بعض المواطنين الفلسطينين الأربعاء ، بتفقد منزل محمد الفقيه الناشط فى حركة حماس بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية فى غارة على الضفة الغربية .

وقد أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أن فلسطينيا مسؤولا عن هجوم اودى بحياة اسرائيلي من قبل، قتل ليل الثلاثاء الاربعاء في تبادل لاطلاق النار مع جنود اسرائيليين في الضفة الغربية.

وقال البيان ان "ارهابيا مسؤولا عن الهجوم الذي قتل فيه الحاخام ميخائيل مارك في الاول من يوليو، قتل في تبادل لاطلاق النار مع جنود".

ووقع تبادل اطلاق النار في قرية صوريف شمال الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقتل ميخائيل مارك في الاول من يوليو الماضي بعد اطلاق النار على سيارته بينما اصيب 3 افراد من عائلته في طريق رقم 60 جنوب الخليل.

واوضح بيان الجيش "خلال عملية لاعتقال محمد فقيه المسؤول عن الهجوم، قتل الاخير خلال تبادل لاطلاق النار مع الجنود".

واعلن الجيش ايضا اعتقال ثلاثة فلسطينيين اخرين مرتبطين بالهجوم، مشيرا الى انهم "اعضاء في خلية ارهابية مرتبطة بحركة حماس".

وذكرت "حماس"، فى بيان صحفى اليوم، أنها "تزف شهيدها القسامى البطل محمد جبارة الفقيه (29 عاما) الذى استشهد بعد خوضه اشتباكا مسلحا استمر لأكثر من سبع ساعات مع قوات الاحتلال التى حاصرت منزلا كان يتحصن به فى بلدة صوريف بالخليل".

وأضافت "أن الفقيه كان من خيرة أبناء فلسطين الذين عرفتهم السجون، وقدموا لوطنهم وقضيتهم، حيث قضى من عمره الكثير فى سجون الاحتلال".

وأشادت الحركة بالفقيه قائلة أنه "نفذ عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من مغتصبة "عتنائيل" وقتل فيها صهيونيا وأصاب آخرين، إلى أن طاردته قوات الاحتلال فى الفترة الماضية، بعد رفضه تسليم نفسه رغم كل المضايقات التى تعرضت لها عائلته".

فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية (1)
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القوات الإسرائيلية تداهم منزل القيادى

فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية (2)
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بيت محمد الفقيه بعد الغارة الإسرائيلية

فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية (3)
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مواطنون فلسطنيون يتفقدون المنزل المنهار

فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية (4)
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مواطنون فلسطنيون أثناء تفقد المنزل

فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية (5)
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الأهالى أثناء تفقد المنزل

فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية (6)
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القوات الإسرائيلية

فلسطينيون يتفقدون منزل الناشط محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية (7)
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القوات الإسرائيلية تهاجم المنزل


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