الحاكم العسكرى الليبى يحظر التظاهر فى مدينة بنغازى دون إذن كتابى

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبى الحاكم العسكرى اللواء عبد الرازق الناظورى أنه يمنع التظاهر وبكل أشكاله داخل مدينة بنغازى، مشددا على أنه يمنع التظاهر بدون إذن مسبق من الحاكم العسكرى شخصيا ومكتوب.

وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبى فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، أن كل من يخالف هذا التحذير يعرض نفسه للمسألة القانونية والأمنية وكافة الإجراءات الرادعة.

يذكر أن رئيس الأركان العامة للجيش الليبى الحاكم العسكرى اللواء عبد الرازق الناظورى كان قد أصدر تعليماته بضرب أية ناقلة نفط تحاول دخول المياه الإقليمية دون الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.

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