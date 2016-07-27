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حملات وقائية للحماية ضد «سوسة النخيل الحمراء» بالوادى الجديد‎

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حملات وقائية للحماية ضد «سوسة النخيل الحمراء» بالوادى الجديد‎ حملات وقائية للحماية ضد «سوسة النخيل الحمراء» بالوادى الجديد‎

أرشيفية.. مقاومة سوسة النخيل

مراسل «ONA»:

قال الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الزراعة بالوادي الجديد، الأربعاء، إن المديرية نفذت عدة حملات وقائية للحماية ضد سوسة النخيل الحمراء علي مستوي المحافظة.

وأضاف عبد الوهاب، في بيان صادر عنه اليوم، أنه تم رش وقائي لـ 690 نخلة وفحص 1900 أخري، مشيرًا إلى أن الوضع مطمئن، ولاتتعدي أعداد النخيل المصابة الموضوعة تحت العلاج 14 نخلة.

وأوضح أن المديرية قامت بحملات ضد القوارض والنمل الأبيض حيث تم علاج مساحة 750 فدان ضد القوارض باستخدام مبيد فوسفيد الزنك ومعالجة 8 وحدات سكنية بالمجان ضد النمل الأبيض باستخدام مبيد البريبان.

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