علماء أمريكيون يكتشفون دواءً شهيرا للسكر قد يمنع الولادة المبكرة

كشفت دراسة علمية حديثة أن دواء المتفورمين المستخدم بشكل روتيني من قبل الملايين من الناس الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، يمكن أيضا أن تلعب دورا غير متوقع في منع الولادة المبكرة.

وأوضح العلماء من مستشفى سينسيناتي للأطفال أن عقار الميتفورمين يقلل فرص الولادة المبكرة عن طريق تعطيل عمل الجينات المسببة للإجهاض.

وتوصل العلماء في معرض أبحاثهم إلى أن الميتفورمين يعكس دورة الشيخوخة المبكرة، مما يسبب نشاط جين “AMPK” و “mTORC1”، مما يقلل فرص حدوث ولادة مبكرة للنساء الحوامل.

وأشار فريق البحث إلى أن إضافة مادة "الريسفيراترول" المضادة للأكسدة والمضادة للشيخوخة المصنوعة من مستخلص بذور العنب، إلى عقار الميتفورمين يحمى ضد حدوث مضاعفات الحمل والولادة المبكرة.

وأضاف الدكتور "لويس موجليا" مدير مركز الوقاية من الولادة المبكرة في مستشفى سينسيناتي للأطفال، أن النساء الحوامل الذين يبلغون من العمر اكثر من 35 عاماً أكثر عرضة للولادة المبكرة لذلك عليهم تناول عقار الميتفورمين لحمايتهم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبي الامريكي “Medical News Today”، وذلك في السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.

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