الهلال الأحمر الليبي: العثور على جثامين 3 ممرضين تابعين لمركز بنغازي الطبي

عثر الهلال الأحمر الليبي، على جثامين الممرضين الثلاثة التابعين لمركز بنغازي الطبي، والذين قتلوا على يد تنظيم “داعش” بالقرب من بوابة القوارشة بمدينة بنغازي.

وكان تنظيم “داعش”، قد أعلن في الـ 19 من إبريل الماضي أسر ثلاثة ممرضين هم: “جبريل صالح العريبي، محمد عبدالسلام الربيعي، وعبدالسلام بلقاسم السعيطي”، فيما نشر شريط فيديو بثه المكتب الإعلامي لولاية برقة التابعة لتنظيم “داعش” اليوم الأربعاء – بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط – تفاصيل إعدام كل من المأسورين.

وقال الممرض محمد عبدالسلام الربيعي، خلال الفيديو الذي بثه “داعش”، إنه ” أحد سكان منطقة الماجوري في بنغازي، قبل أن يطلق عليه أحد مقاتلي التنظيم النار، أما الممرض جبريل صالح سعيد العريبي فقد عرَّفه التنظيم بأنه “مسعف عسكري ومتطوع في الكتيبة 204 دبابات” قبل أن يقتله أحد عناصر التنظيم ذبحًا”.

وروى السعيطي – خلال التسجيل المصور – أنه كان ينتمي للدعم الكيماوي بالجيش الليبي،”ممرض”، وظهر وهو يحفر قبره بيديه قبل أن يطلق عليه أحد عناصر تنظيم “داعش” النار في الرأس مباشرةً ليرديه قتيلًا .

وتشهد منطقة القوارشة التي سيطر الجيش الليبي على أجزاء كبيرة منها، مواجهات عنيفة ضد تنظيم “داعش”، والتشكيلات المسلحة الموالية له .