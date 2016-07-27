محافظ أسيوط يقرر إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين بمسقط رأسهما

مراسل «ONA»:

قرر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الأربعاء، إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين بمسقط رأسهما تكريمًا لهما من المحافظة وتخليداً لذكراهما وتقديراً لتفانيهما في عملهما والتضحية بحياتهما من أجل وطنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط بحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة ونبيلة محمود السكرتير العام المساعد للمحافظة ومسئولي الجهاز التنفيذي ورؤساء مراكز وأحياء أسيوط.

وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد علي يونس محمد عبدالظاهر العسقلاني الذي استشهد بإحدى العمليات الإرهابية بشمال سيناء على مدرسة جرف سرحان الإبتدائية الجديدة لتكون بمسمى مدرسة الشهيد على يونس العسقلاني الابتدائية، كما وافق على إطلاق اسم الشهيد مجند محمد رفعت محمد عبدالحفيظ على مدرسة الفليو الإبتدائية المشتركة بمركز ومدينة أبوتيج بحيث تسمى مدرسة الشهيد “محمد رفعت محمد” الابتدائية المشتركة.

وقال الدسوقي، إن أبناء مصر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية الوطن ومقدراته ضد الإرهاب يستحقوا أن يخلدوا أسمائهم موضحاً أن إطلاق أسماء شهداء سواء من الجيش أو الشرطة على مدارس أو شوارع في نطاق المحافظة أقل ما يمكن أن نقدمه لهم حيث إنهم قدموا أرواحهم فداءاً لمصر والحفاظ على أرضها من الفساد والظلم.