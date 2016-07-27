بالصوت - مدرب ستوك ينصح رمضان عبر في الجول ' هكذا ستشارك معنا '

ما هي النصيحة التي يمكن أن يقدمها مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي إلى رمضان صبحي حتى يشارك مع الفريق في الدوري الإنجليزي. المدرب المخضرم يتحدث لـFilGoal.com.

وكان ستوك سيتي قد أعلن رسميا عن ضم رمضان صبحي من الأهلي بمبلغ 6 ملايين يورو يوم الإثنين.

وتوجه FilGoal.com لسؤال مارك هيوز مدرب ستوك سيتي عن رمضان صبحي وكيف سيلائم اللاعب طريقة اللعب التي سيلعب بها في الموسم المقبل وذلك الدرجة التنافسية التي يجب أن يكون عليها ليضمن مكانا أساسيا.

وصرح هيوز قائلا "نحن نتطلع بشدة للعمل معه، رأينا أنه لاعب بموهبة كبيرة للغاية، لكنه سيأتي لدوري أكبر هو الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا بالمعطيات التي لدينا سيشارك في اللحظة المناسبة".

وأضاف "نشعر أنه قادر على الدخول سريعا لأجواء الفريق، وأنه سيكون قادرا على التكيف معنا".

وتابع "نحن نقترب أكثر من اللاعبين لمنحهم المعايير المناسبة ولنعلمهم ما نريده بالضبط منهم، وذلك لكي يثبت أقدامه سريعا أنا واثق من هذا وأن يضع بصمته معنا".

وسأل FilGoal.com مارك هيوز عن أول نصيحة سينصحها لرمضان صبحي.

وأجاب "أعتقد أنها ستكون، أن يعلم بأن الدوري الإنجليزي مختلف للغاية، وربما يحتاج للوقت والمساحة قبل أن يكون قادرا على أن يظهر ما هو قادر فعلا على عمله".

وأردف "في بعض الأحيان المساحة والوقت قد لا يكونا متاحين، لذا سيتطلب الأمر صبرا على التطورات وفهم الدوري".

وأتم "ستحتاج للصبر لتفهم كيف تكتسب الخبرة وتشارك في المباريات".

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