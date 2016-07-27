احتراق عقار وإصابة 3 أشخاص بسبب اشتباكات بالخانكة

سيطرت أجهزة الأمن بالقليوبية، على مشاجرة بالأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، بين 6 أشخاص، بسبب علبة سجائر، مما أدي إلي إصابة 3 أشخاص وأحتراق عقار بمدينة الخانكة.

> تلقى اللواء سعيد شلبي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز الخانكة، يفيد تلقيه بلاغًا بنشوب حريق وحدوث مشاجرة وأصابة اثنين، بناحية الجبل الأصفر خلف مصنع البطاريات دائرة المركز.

وانتقلت على الفور قوات إدارة الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده، وبالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين كلًا من طرف أول “محمود،م، م” 60 سنة، بالمعاش ومقيم ذات العنوان، و”القاضي،م،م،م” 25 سنة، ميكانيكى ومقيم ذات العنوان، مصاب بجروح قطعيه بالذراع الأيسر والرقبة، و”محمد،م،م”22 سنة، سائق ومقيم ذات الناحية مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر وكدمه بالرأس.

طرف ثاني “سلطان،م،س” 24 سنة، فران ومقيم ذات الناحية، مصاب بجرح قطعي بالرأس واليد اليمنى والوجه، و”مصطفى،ح،س” 28 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية، و”محمد،ح،س” 21 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية.

وذلك لحدوث مشادة كلامية أثناء قيام الرابع بشراء سجائر بالأجر من الأول، وعند رفضه تعدى عليه بالسب والشتم، تطورت المشاجرة، تعدى خلالها باقي الأطراف على بعضهم بالضرب وإحداث مابهم من إصابات، وقيام الطرف الثانى بإلقاء زجاجات مولوتوف على سطح العقار، ملك الأول المسقف بالألواح الخشبية، مما أدى إلي احتراقه بالكامل، واتت النيران على نوافذ الطابق الثانى والثالث.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط الطرفين، وبمواجهتهم اتهم كل طرف الآخر، بالتعدى عليه وإحداث مابهم من إصابات.

وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحاله بالمنطقة، وتم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية للأتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 14276 جنح مركز الخانكة لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.