إزالة مزرعة دواجن و3 منازل على أراضى زراعية وأملاك دولة بأسيوط

أكد ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة من أى تعدى عليها وإسترداد حقوق الدولة فى أراضيها المعتدى عليها بقوة القانون، مؤكدا أنه لا تهاون فى حق الدولة فى أراضيها للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وكان محافظ أسيوط كلف رؤساء المراكز والأحياء بحصر كافة المخالفات والتعديات فى مراكزهم ووضع جدول زمنى لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لها.

وقال أيمن محروس رئيس مركز ومدينة أسيوط فى بيان اليوم، إنه تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بقرية نجع سبع إستمرت لمدة 7 ساعات بإستخدام معدات وقلابات الوحدة المحلية ولوردرات الإنقاذ السريع تم خلالها تنفيذ عدد من قرارات الإزالة، حيث تم إزالة مزرعة دواجن حتى سطح الأرض مبنيه من الطوب الأبيض والأسمنت صادر لها قرار رقم 4965 لسنة 2012.

وأضاف محروس انه تم خلال الحملة أيضا إزالة منزل مكون من طابقين وغرفة بالدور الثالث حتى سطح الأرض تنفيذا للقرار رقم 4971 لسنة 2011، كما تم إزالة منزل مكون من دور واحد وأعمدة خرسانية وسملات بالطوب الأحمر وسور بالقرار رقم 2308 لسنة 2014 حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.

كما أشار رئيس المركز إلى إزالة منزل مكون من دور واحد وأعمدة خرسانية وسور بالقرار رقم 506 لسنة 2013 قرار أملاك دولة وهى أرض مخصصة لجمعية زراعية وتم تسليمها لمجلس إدارة الجمعية الزراعية، حيث تم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض كما تعذر تنفيذ إزالة على مزرعة دواجن بالقرار رقم 5919 لسنة 2010 لوجود دواجن بها ولم يتم التنفيذ.

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