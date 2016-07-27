أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى القامشلى بسوريا لـ44 قتيلا و"داعش"يعلن مسؤوليته

Google+ Print
ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى القامشلى بسوريا لـ44 قتيلا و"داعش"يعلن مسؤوليته ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى القامشلى بسوريا لـ44 قتيلا و"داعش"يعلن مسؤوليته
قتل 44 شخصا وأصيب 170 آخرون بجروح جراء التفجيرين اللذين استهدفا صباح الأربعاء مدينة القامشلى ذات الغالبية الكردية فى شمال شرق سوريا، وفق حصيلة أوردها الإعلام السورى الرسمى.

وأعلن تنظيم داعش، فى بيان نشرته وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم، مسؤوليته عما قال إنه هجوم انتحارى بشاحنة استهدف مجمع مكاتب كردية فى القامشلى، وشن التنظيم عدة هجمات فى مناطق كردية بسوريا فى الماضى.

كان التلفزيون السورى الرسمى قد بث فى شريط عاجل وفاة 31 شهيدا وإصابة 170 آخرين فى حصيلة أولية للتفجيرين الإرهابيين فى حى الغربية فى القامشلى"، وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان تحدث سابقا عن حصيلة من 14 قتيلا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365