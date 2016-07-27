ارتفاع حصيلة قتلى تفجيرى القامشلى بسوريا لـ44 قتيلا و"داعش"يعلن مسؤوليته

قتل 44 شخصا وأصيب 170 آخرون بجروح جراء التفجيرين اللذين استهدفا صباح الأربعاء مدينة القامشلى ذات الغالبية الكردية فى شمال شرق سوريا، وفق حصيلة أوردها الإعلام السورى الرسمى.

وأعلن تنظيم داعش، فى بيان نشرته وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم، مسؤوليته عما قال إنه هجوم انتحارى بشاحنة استهدف مجمع مكاتب كردية فى القامشلى، وشن التنظيم عدة هجمات فى مناطق كردية بسوريا فى الماضى.

كان التلفزيون السورى الرسمى قد بث فى شريط عاجل وفاة 31 شهيدا وإصابة 170 آخرين فى حصيلة أولية للتفجيرين الإرهابيين فى حى الغربية فى القامشلى"، وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان تحدث سابقا عن حصيلة من 14 قتيلا.

>