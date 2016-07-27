فلسطنيون يتفقدون منزل القيادى محمد الفقيه بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية

قام بعض المواطنين الفلسطنيين الأربعاء ، بتفقد منزل محمد الفقيه القيادى فى حركة حماس بعد مقتله على يد القوات الإسرائيلية فى غارة على الضفة الغربية .

وقد أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أن فلسطينيا مسؤولا عن هجوم اودى بحياة اسرائيلي من قبل، قتل ليل الثلاثاء الاربعاء في تبادل لاطلاق النار مع جنود اسرائيليين في الضفة الغربية.

وقال البيان ان "ارهابيا مسؤولا عن الهجوم الذي قتل فيه الحاخام ميخائيل مارك في الاول من يوليو، قتل في تبادل لاطلاق النار مع جنود".

ووقع تبادل اطلاق النار في قرية صوريف شمال الخليل في الضفةالغربية المحتلة.

وقتل ميخائيل مارك في الاول من يوليو الماضي بعد اطلاق النار على سيارته بينما اصيب 3 افراد من عائلته في طريق رقم 60 جنوب الخليل.

واوضح بيان الجيش "خلال عملية لاعتقال محمد فقيه المسؤول عن الهجوم، قتل الاخير خلال تبادل لاطلاق النار مع الجنود".

واعلن الجيش ايضا اعتقال ثلاثة فلسطينيين اخرين مرتبطين بالهجوم، مشيرا الى انهم "اعضاء في خلية ارهابية مرتبطة بحركة حماس".

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