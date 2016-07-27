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أخبار سوريا..المرصد والتلفزيون السورى: تفجيران فى شمال شرق البلاد

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أخبار سوريا..المرصد والتلفزيون السورى: تفجيران فى شمال شرق البلاد أخبار سوريا..المرصد والتلفزيون السورى: تفجيران فى شمال شرق البلاد
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان والتلفزيون الرسمى إن انفجارين هزا مدينة القامشلى فى شمال شرق سوريا بالقرب من الحدود التركية الأربعاء، مما تسبب فى سقوط عدد غير معروف من القتلى.

وذكر المرصد أن تفجيرا واحدا على الأقل وقع قرب مبنى تابع للإدارة الكردية التى تسيطر على معظم محافظة الحسكة حيث تقع القامشلى.

وذكر التلفزيون الرسمى أن تفجيرا نجم عن سيارة ملغومة بينما نجم الآخر عن قنبلة فى دراجة نارية.
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