جامعة بنى سويف تنظم ندوة بعنوان "جماعة الإخوان تنظيم إرهابى وقناع دينى"

نظم المركز المصرى لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الدكتور أحمد رفعت مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بالمركز بالتعاون مع جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى ندوة بعنوان "الكونجرس الأمريكى: جماعة الإخوان تنظيم إرهابى وقناع دينى". رؤية تحليلية لاتجاهات الرأى العام العالمى نحو الجماعة المحظورة، وذلك بمقر جامعة بنى سويف بالقاهرة.

يشارك بالندوة عدد من كبار الخبراء السياسين والأمنيين فى مجال العلاقات الدولية والسياسة والإعلام والفن. ويتصدرهم اللواء حمدى بخيت الخبير الاستراتيجى بأكاديمية ناصر العسكرية، والأستاذ الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، والدكتور أشرف عرفات أستاذ القانون الدولى بحقوق القاهرة، والدكتورة داليا زيادة الخبير فى شئون منظمات المجتمع المدنى، والفنان محمود قابيل، والإعلامى طارق علام.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة حسن مدير إدارة الإعلام بالمركز، إن هذه الندوة تأتى تعقيبا على قرارات الكونجرس الأمريكى، والتى أقرت جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية متطرفة. وأن هذه الاعترافات سوف تغير من اتجاهات العديد من الدول نحو الجماعة المحظورة، بل وتعتبر خطوة جيدة فى تأكيد وتدعيم الرأى العام المناهض للجماعة.

كما أشار الدكتور أمين لطفى رئيس مجلس إدارة المركز، أن الهدف من الندوة هو مناقشة تطورات الموقف الدولى الراهن تجاه جماعة الإخوان المسلمين، مشيدا بكلمة الفنان محمود قابيل فى اجتماع الكونجرس الأخير، والذى أوضح بها الفارق الكبير بين الإسلاميين الراديكاليين، وهم جماعة الإخوان وبين الإسلام الراديكالى.

- سرقة ومحاولة حرق 61 كراسة إجابة لطلاب بـ"حقوق بنى سويف" محالون للتأديب

>