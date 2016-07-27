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تموين الإسكندرية تضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية تضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية تضبط لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
شن ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "هشام .ع" 37 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع 135 كجم من الكبدة المجمدة منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"محمود .ر" 21 سنة صاحب محمصة لحيازته وعرضه للبيع "1700" عبوة كيك بالشيكولاته منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى، و"فرج .ع" 30 سنة صاحب سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع " 200" عبوة كرواسون منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

كما تم ضبط "كرم .م " 42 سنة بائع لحيازته "300 "عبوة ملح طعام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"عبد الموجود .ح" 35 سنة بائع لحيازته 80 كجم زيت طعام " السابق استخدامه "داخل جراكن منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى، و" أشرف. ا "19 سنة بائع لقيامه بتجميع "300" رغيف بلدى مدعم بقصد إعاده بيعه وفى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، و "محمد.ص" 20 سنة عاطل لقيامه بتجميع "90" لتر سولار مدعم بدون ثمة مستندات بقصد إعادة بيعه فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

كما قام ضباط الإدارة بالتنسيق مع مديرية التموين بالمرور على المطاحن بمنطقة حى وسط الإسكندرية وتم تحرير "17" محضر سحب عينات لإرسالها لمعامل التحليل بوزارة التموين.


> تموين الإسكندرية يضبط عصائر منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر
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