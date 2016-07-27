وزارة التموين بسوهاج تضبط 2 طن سكر مجهول المصدر بمركز أخميم

قال أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر محملة على سيارة رقم 50750 نقل سوهاج وتم ضبط المتهم "الشريف.ف.ك" وتحرير محضر بالواقعة رقم 9490 جنح مركز أخميم.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أنه تم تحرير25 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحلات فى مركزى جهينة وطهطا وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقق.
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