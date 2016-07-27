وزارة التموين بسوهاج تضبط 2 طن سكر مجهول المصدر بمركز أخميم

قال أحمد حسين وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر محملة على سيارة رقم 50750 نقل سوهاج وتم ضبط المتهم "الشريف.ف.ك" وتحرير محضر بالواقعة رقم 9490 جنح مركز أخميم.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أنه تم تحرير25 محضرا ضد أصحاب المخابز والمحلات فى مركزى جهينة وطهطا وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة للتحقق.

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