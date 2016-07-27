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محافظ أسيوط يحيل مدير مستشفى أبنوب المركزي وعدد من الاطباء للتحقيق

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محافظ أسيوط يحيل مدير مستشفى أبنوب المركزي وعدد من الاطباء للتحقيق محافظ أسيوط يحيل مدير مستشفى أبنوب المركزي وعدد من الاطباء للتحقيق
أحال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مدير مستشفى أبنوب المركزى المناوب وعدد من الاطباء والاخصائيين إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمحافظة لعدم تواجدهم بمقر عملهم وعدم انضباطهم فى العمل ووجود سلبيات ونقص في الأمصال والمحاليل بالمستشفى.

وكان المحافظ قد قام بزيارة مفاجئة للمستشفى مساء أمس للاطمئنان على الخدمات الطبية والتأكد من توفير رعاية صحية لائقة للمرضى وبمراجعة سجلات الحضور والإنصراف تبين تغيب عدد من الأطباء والاخصائيين دون سند قانوني.

وألتقى محافظ أسيوط بعدد من المرضى واطمأن على حالتهم الصحية كما استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم من خلال ذويهم المرافقين لهم ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات الصحية.

كما الدسوقي تفقد قسم الطوارئ وتبين عدم وجود مصل داء الكلب بالمستشفى ووجود 3 أمصال ثعبان و9 أمصال عقرب و5 أمصال تيتانوس فضلا عن وجود 5 علب فقط من محلول الملح والجلوكوز وتبين عدم وجود الصيدلي كما أن صيدلية المستشفى مغلقة وتابع زيارته بتفقد قسم الأطفال واستمع إلى شكوى ذويهم من قيامهم بشراء المحاليل من خارج المستشفى.

كما تبين خلال الزيارة عدم الإنتهاء من تجهيز الحضانات الإضافية بالمستشفى رغم أنه من المفترض الإنتهاء منها فى شهر أبريل الماضى فضلا عن عدم الإنتهاء من أعمال الصيانه الخاصة بمصعد المستشفى وعدم نظافة الأروقة والطرقات بالمستشفى ووجود طفح مجارى بالفناء وضعف المياه فى الدور الخامس للمستشفى بسبب سوء حالة الوصلات.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته لمدير المستشفى بالانتهاء من أعمال الصيانة في أسرع وقت والاهتمام بالنظافة العامة لتقديم خدمة علاجية ورعاية متميزة للمرضى ووجه بتكليف رؤساء المراكز بالمرور على المستشفيات في توقيتات مختلفة لضبط المخالفين وغير المتواجدين في العمل لتحقيق الانضباط لافتاً أن لن تنهض إلا بالتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.

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مصر 365

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