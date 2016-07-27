دراسة: انقطاع الطمث المبكر أو المتأخر يرفع خطر الإصابة بالسكر بنسبة 25%

كشفت دراسة علمية حديثة شملت أكثر من 125 ألف امرأة أن النساء اللاتى يعانين من انقطاع الطمث مبكراً أو متأخراً هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وأوضح الباحثون البريطانيون خلال الدراسة الحديثة المنشورة مؤخراً عبر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن انقطاع الطمث في وقت مبكر قبل سن 46 يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بمعدل 25%، أما النساء اللاتى يعانين من انقطاع الطمث بعد سن 55 عاماً ترتفع لديهن احتمالات الإصابة بالمرض بمعدل 40%.

وأشار الباحثون أن مرض السكر من النوع 2 يأخذ 10% من ميزانية الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ويؤدي إلى العديد من المضاعفات التي تهدد الحياة بداية من السكتة الدماغية وأمراض القلب، إلى العمى ومشاكل في الدورة الدموية التي تؤدي إلى بتر الأطراف.

ووجد الباحثون أن تأخر سن البلوغ وانقطاع الطمث المبكر يرفع خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2 بمعدل 37%.

وأضاف الباحثون أنه من المعروف أن انخفاض هرمون الاستروجين "الهرمون الأنثوى" لدى النساء بعد سن اليأس يرتبط بارتفاع مستويات السكر في الدم وهي من أعراض مرض السكري.

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