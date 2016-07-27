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وزير النقل يبحث تطوير قدرات شركات الطرق المصرية

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وزير النقل يبحث تطوير قدرات شركات الطرق المصرية وزير النقل يبحث تطوير قدرات شركات الطرق المصرية

الدكتور جلال سعيد، وزير النقل – أرشيفية

عقد الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، الشركة القابضة للطرق، وشركات النيل العامة لإنشاء الطرق والنيل العامة، والإنشاء والرصف والطرق الصحراوية، والطرق والكباري.

وجاء الاجتماع – بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء – لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة يتنفيذها سواء في المشروع القومي للطرق أو المشروعات الأخرى، لتطوير الطرق القومية القديمة، صيانتها، ووضع برامج زمنية محددة للنهوض بهذه الشركات باعتبارها الشركات الرائدة في مجال مشروعات الطرق والكباري.

وكلف جلال سعيد – خلال الاجتماع – قيادات الشركات بوضع خطة عاجلة بكل شركة للتطوير، ورفع مستوى الأداء، وتتضمن الخطة تصويب الهياكل الإدارية والمالية، إحلال وتحديث أسطول المعدات، استغلال الأصول والأراضي في توفير استثمارات وعوائد مالية إضافية تحقق التوازن المالي بالشركات، فضلًا عن التغلب على المشاكل التمويلية التي تواجهها، بما يمكنها من الانطلاق في تنفيذ المشروعات المسندة إليها وفتح أسواق لها في الدول العربية والإفريقية .

واستعرض الوزير، الموقف التنفيذي لمشروعات الكباري على النيل، والتي تنفذها الشركات التابعة للوزارة، وهي كباري:” بنها، كلابشة في أسوان، وطما في سوهاج وأسيوط”، بإجمالي استثمارات 1.5 مليار جنيه، فيما أكد وزير النقل، وضع برامج زمنية دقيقة يتم متابعتها يوميًا، وتذليل أي معوقات تظهر على الفور لإنهاء تنفيذها في المواعيد المقررة .

وأوضح الدكتور جلال سعيد، أنه في إطار خطة تطوير شبكة الطرق القديمة، فإنه يتم العمل حاليًا وعلى التوازي في عدة محاور رئيسية من الشبكة من أهمها:” طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي، طريق بنها – المنصورة، طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من سوهاج وحتى قنا، الطريق الساحلي الدولي، الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وطريق كفر الشيخ – دسوق” .

وأكد وزير النقل، استكمال إنهاء المشروعات التي بدأ العمل بها منذ عدة سنوات، وإدخالها الخدمة خلال الشهور القليلة القادمة مع ضرورة محاسبة المسئولين عن تأخير إنجاز هذه المشروعات.

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