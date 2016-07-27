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9 متاعب يسببها نقص اليود.. انتفاخ الأرجل والإرهاق المفاجىء

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9 متاعب يسببها نقص اليود.. انتفاخ الأرجل والإرهاق المفاجىء 9 متاعب يسببها نقص اليود.. انتفاخ الأرجل والإرهاق المفاجىء
هناك عدة متاعب تنال الجسم فى حالة قلة نسبة اليود وهو الأمر الذى تناوله التقرير الذى قدمه موقع "بولد سكاي" الهندى، الذى أكد أن الأضرار التى تصيب الجسم كثيرة، وهى تشمل الآتى :
>1-التعب المفاجيء : يشعر الإنسان الذى يعانى من قلة نسبة اليود من التعب المفاجيء إذ يسقط فجأة من شدة التعب .
>2- الشد العضلى :يشعر الشخص الذى يصاب بنقص اليود طوال الوقت بأن عضلاته تشد عليه وهو الأمر الذى يسبب متاعب متكررة.
>3- أوجاع مختلفة فى الجسم : يتسبب نقصان اليود فى أوجاع مختلفة فى الجسم إذ تصيب الجسم عادة آلام فى الظهر .
> 4- جفاف الشعر : وهى مشكلة تعيشها أغلب السيدات اللواتى يعانين من نقص فى هذا العنصر المهم وهو اليود .
>5- انتفاخ الأرجل : وهى مشكلة فى العادة تصيب كبار السن إذ يتسبب نقص اليود فى تلك الأزمة المتمثلة فى انتفاخ الأرجل .
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