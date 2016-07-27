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وفد "تقصى حقائق فساد القمح" يصل شونة وصوامع الرباعية بالشرقية

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وفد "تقصى حقائق فساد القمح" يصل شونة وصوامع الرباعية بالشرقية وفد "تقصى حقائق فساد القمح" يصل شونة وصوامع الرباعية بالشرقية
وصل منذ دقائق، وفد لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من عدد من أعضاء مجلس النواب، بشأن وقائع الفساد فى توريد وتخزين القمح، فى زيارة ميدانية مفاجئة إلى شونة وصوامع الرباعية بمحافظة الشرقية.

ضم الوفد المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة، والنائب إيهاب عبد العظيم، والنائب إبراهيم نظير، والنائبة سلوى أبو الوفا، واللواء شريف عادل باسيلى، والنقيب مهندس محمد أمين من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد سعد ممثل وزارة الزراعة.


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