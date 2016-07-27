إقامة دبي تدعو المواطنين لتجديد جوازاتهم قبل سفرهم

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لقطاع الجنسية في دبي المواطنين لتجديد جوازاتهم قبل تاريخ إنتهاء مدتها بستة أشهر اذا رغبوا بالسفر خارج الدولة لأن معظم الدول لا تسمح بدخول أراضيها في حال أن جواز السفر أوشك على الإنتهاء.

وأكد العميد أحمد المهيري مساعد مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لقطاع الجنسية في دبي أن إدارة الجنسية أنجزت خلال النصف الأول من هذا العام "17" ألفا و"261" معاملة من ضمنها إصدار "13938" إصدار جواز سفر جديد و"3323" إصدار خلاصة قيد جديدة.

> وقال العميد المهيري أن إقامة دبي تعمل وفق نظم وآليات تقنية عالية حيث أنه بإمكان المواطنين تجديد جوازاتهم عبر تطبيق إقامة دبي الذكي.

وأشار إلى أن المواطنين يستطيعون تحميل التطبيق الذكي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والدخول إلى خدمة إدارة الجنسية وتقديم طلب تجديد الجواز وتعبئة البيانات المطلوبة ورقم الهاتف والعنوان ثم إختيار طريقة تسليمهم الجواز وإتمام عملية الدفع والإنتهاء.

وأفاد بأن طلب تجديد الجواز عن طريق التطبيق الذكي يتم بيسر وسهولة ويصل الجواز خلال يوم عمل كامل إلى أي مكان يحدده مقدم الطلب حيث يصله سواء في دبي أو في أي إمارة أخرى وذلك من خلال خدمة "ساعي" للتوصيل.

وأضاف العميد المهيري أن من ميزات استخدام التطبيق الذكي لتجديد الجوازات أن مقدم الطلب يستطيع تقديمه من أي مكان في أي وقت ولا يحتاج لزيارة مبنى الإدارة أو أي من مراكزها لتجديد جواز السفر.

ونوه إلى أنه بإمكان المواطنين أيضا تجديد جوازاتهم أو طلب إصدار جواز سفر جديد أو إخراج قيد من خلال الحضور إلى مبنى إدارة الجنسية في منطقة الجافلية في دبي ويمكنهم أيضا تجديد جوازات سفرهم في مركز المنارة ومركز الطوار وأيضا مركز الخدمة في مبنى ثلاثة في مطار دبي الذي يستقبل الطلبات على مدار الساعة كافة أيام الأسبوع و أيضا هناك خدمة تجديد الجوازات وإصدارها وإصدار خلاصة القيد في مركز حتا التابع لإقامة دبي ويتم إصدار الجواز الإلكتروني في وقت قياسي خلال "48" ساعة.

وطالب العميد المهيري المسافرين بالتأكد من تاريخ انتهاء جواز السفر قبل سفرهم لأن بعض المواطنين يكتشفون فجأة وهم في المطار أن جوازاتهم منتهية كما ان أخرين يتحضرون للسفر بينما جوازاتهم مفقودة وربما تالفة.

من جانبه ذكر العقيد علي شعبان مدير إدارة وثائق السفر و خلاصات القيد في إدارة الجنسية في دبي أنه يجب توعية الناس بالمحافظة على جوازات سفرهم من التلف وعدم وضعها في أماكن قد تتلفها وأيضا الحفاظ عليها من الضياع والإحتفاظ بها دائما في أماكن آمنة.

وأضاف العقيد شعبان أن بعض المواطنين الراغبين في السفر يأتون لأستبدال جوازات تالفة أو إصدار بدل جوازات ضائعة و ذلك قبل سفرهم بيوم أو بساعات.

ولفت إلى أن إجراءات إصدار جواز تالف أو ضائع تحتاج لوقت أطول ولذا يجب الانتباه في هذه الحالة وتقديم الطلب قبل فترة كافية لأنه في حالة الفقدان يحتاج صاحب العلاقة إلى إحضار شهادة فقدان من الدوائر المعنية.

وحث العقيد شعبان المواطنين على الإسراع بإضافة مواليدهم الجدد للجنسية فور ولادتهم وذلك لتجنب التأخير وأيضا عليهم إصدار بطاقة هوية للمولود الجديد.