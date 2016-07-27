صاحب مخبز يستولى على 11 ألف و455 رغيف بلدى فى سوهاج

شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج حملة تموينية بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 قضية تموينية منها ضبط "عوض. ق. ى" 52 سنة صاحب مخبز بلدى لقيامه بالتلاعب فى ماكينة صرف الخبز المدعم واستيلاؤه على "11455" رغيف بلدى حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ "3505.25" ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة جنيها وخمسة وعشرون قرشا وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط "حماده. ه . م" 45 سنة تاجر دقيق لتجميعه كمية من الدقيق البلدى المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط "300" كيلو جرام دقيق بلدى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط "5" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتان عدم حمل شهادة صحية، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، و4 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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