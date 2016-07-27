أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس موظف قتل زوجته بسبب خلافاتهم الأسرية فى الهرم

Google+ Print
حبس موظف قتل زوجته بسبب خلافاتهم الأسرية فى الهرم حبس موظف قتل زوجته بسبب خلافاتهم الأسرية فى الهرم
أمرت نيابة الهرم بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة الهرم بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما وقام بتسديد عدة طعنات نافذه أودت بحياتها.

البداية عندما تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، ومعاونه الرائد محمد عتلم، يفيد بوفاة ربة منزل نتيجة قيام زوجها بتسديد عدة طعنات نافذة لها، وفور وصولها إلى مستشفى الهرم توفيت فى الحال.

وعلى الفور تم إعداد كمين للمتهم، وتم ضبطه. تحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بتشريح الجثة وباشرت التحقيق.

حبس عاطل بالنزهة بتهمة حيازة مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365