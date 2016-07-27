حبس موظف قتل زوجته بسبب خلافاتهم الأسرية فى الهرم

أمرت نيابة الهرم بحبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة الهرم بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما وقام بتسديد عدة طعنات نافذه أودت بحياتها.

البداية عندما تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، ومعاونه الرائد محمد عتلم، يفيد بوفاة ربة منزل نتيجة قيام زوجها بتسديد عدة طعنات نافذة لها، وفور وصولها إلى مستشفى الهرم توفيت فى الحال.

وعلى الفور تم إعداد كمين للمتهم، وتم ضبطه. تحرر المحضر اللازم وصرحت النيابة العامة بتشريح الجثة وباشرت التحقيق.

حبس عاطل بالنزهة بتهمة حيازة مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق

>