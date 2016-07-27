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حبس عاطل يسرق المارة باستخدام سلاح نارى بمنطقة "ابنى بيتك" بأكتوبر

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حبس عاطل يسرق المارة باستخدام سلاح نارى بمنطقة "ابنى بيتك" بأكتوبر حبس عاطل يسرق المارة باستخدام سلاح نارى بمنطقة "ابنى بيتك" بأكتوبر
قررت نيابة ثانى أكتوبر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطه وهو يستقل دراجة نارية بمنطقة ابنى بيتك، ويسرق المارة تحت تهديد السلاح، وعثر بحوزته على بندقية آلية وشريط ترامادول.

كان قد تلقى اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا بتفقد قوات الأمن منطقة ابنى بيتك، حيث اشتبهت فى أحد الأشخاص الذى يستقل دراجة نارية، وأثناء إيقافه حاول الهروب، وبمطاردته والكشف عليه، تبين أنه هارب من ثلاث قضايا جنائية، ويحمل سلاحا بدون ترخيص وشريط ترامادول.

واعترف باستخدام السلاح فى أعمال السرقة وتهديد المواطنين المارين فى الشارع وسرقتهم، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيقات.

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