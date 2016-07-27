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ضبط 16 قضية تموينية متنوعة في حملة أمنية بسوهاج‎

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ضبط 16 قضية تموينية متنوعة في حملة أمنية بسوهاج‎ ضبط 16 قضية تموينية متنوعة في حملة أمنية بسوهاج‎

أرشيفية

مراسل «ONA»:

تمكنت مباحث بسوهاج، الأربعاء، من ضبط 16 قضية تموينية مختلفة منها عدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات.

ونجحت الحملة، في ضبط عوض قبيصي يوسف 52 سنة صاحب مخبز بلدي – ويقيم دائرة مركز المراغة لقيامه بالتلاعب في ماكينة صرف الخبز المدعم واستيلاؤه علي 11 ألف و455 رغيف خبز بلدي حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ “3505.25″ ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة جنيهًا وخمسة وعشرون قرشًا وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط “حمادة هاشم محمد 45 سنة تاجر دقيق”– ويقيم دائرة مركز المراغة لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها بالسوق السوداء– وتم ضبط “300″ كيلو جرام دقيق بلدي– وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين.

فيما تم ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وقضيتين عدم حمل شهادة صحية، وثلاث قضايا عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، كما تم ضبط أربع قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

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أونا

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