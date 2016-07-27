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ارتفاع عدد متهمى تسربيات الثانوية العامة لـ11 متهما حتى الآن

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ارتفاع عدد متهمى تسربيات الثانوية العامة لـ11 متهما حتى الآن ارتفاع عدد متهمى تسربيات الثانوية العامة لـ11 متهما حتى الآن
قال مصدر قضائى بالنيابة العامة، إن عدد المتهمين فى واقعة تسربيات امتحانات الثانوية العامة، ارتفع إلى 11 متهما حتى الآن وهم مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، ووالدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، ونجلها، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة .

وفى السياق ذاته حددت النيابة العامة، جلسة 30 يوليو الجارى، لنظر أمر تجديد حبس كلا من مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم، وزوجته وشقيقتها، ووالدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

من جانب آخر كشفت مصادر، أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.
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