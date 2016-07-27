شباب "الإخوان" بالسودان يعلنون حالة تمرد ضد قيادات الجماعة

دشن شباب جماعة الإخوان فى السودان، هاشتاج جديد تحت مسمى "قيادات الجماعة بالخارج تدبحنا" ، كشفت فيه سوء معاملة قيادات الجماعة لهم، واصفين الأمر بأنه نوعا من الذل، وطردهم من المنازل التى يتواجدون فيها، بسبب عدم تنفيذهم لتعليمات القيادات الكبرى بالتنظيم.

ووفقا للرسائل التى نشرها كوادر الإخوان بالسودان، كشفت قيام بعد قيادات الجماعة بطرد شباب التنظيم من المنازل وتشريدهم بسبب عدم استجابتهم لتعليمات قيادات التنظيم، معلنين حالة تمرد ضد القيادة الحالية للإخوان.

وقال حمزة المصرى، أحد قيادات الإخوان فى السودان ، "الأخ المتخلف اللى بيوصل الأمر إلى إنه يطرد الشباب من السكن، هو بيت أهلك ".

فيما قال عز الدين دويدار، القيادى الإخوانى عبر صفحته على "فيس بوك":" أنا هوال ومدفوع وبتجنى على قيادات نكسة الإخوان لأسباب نفسية ومركبات نقص عندى وتطلع دفين للقيادة، ممكن تسمعوا صرخات شباب الإخوان المغتربين في السودان من تصرفات قيادات الجماعة".

نكشف تفاصيل محاولات تفجير ثورة داخل "الإخوان".. 5 شخصيات إسلامية تقود انقلابًا ضد التنظيم.. طىْ صفحة "تحالف الجماعة".. محسوب والزمر يقودان التحركات منذ أول يناير.. وخبير: فطنوا فى مراحل متأخرة

>