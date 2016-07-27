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«مذيعة النهار» تكشف عن «أسطورة» الثانوية العامة الحقيقي

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«مذيعة النهار» تكشف عن «أسطورة» الثانوية العامة الحقيقي «مذيعة النهار» تكشف عن «أسطورة» الثانوية العامة الحقيقي

اسماء مصطفي

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن سر التغيير في الحياة لا بد أن ينبع من داخلنا، من ذواتنا وليس من أي شخص آخر، مشيرةً إلى أننا لدينا أبطال أدركوا ذلك واستطاعوا قهر المرض.

وواصلت أسماء، حديثها في حلقة اليوم، الأربعاء، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية “النهار”، موضحةً أننا لدينا “أسطورة حقيقية” في الثانوية العامة، وهو الطالب محمد رمضان الذي حصل على مجموع 99.9%، حيث استطاع التفوق في دراسته، رغم إصابته بمرض السرطان، قائلةً “محمد بيخف الحمدلله.. مبروك ليك إنت فعلا الإسطورة الحقيقية اللي بجد.. إن شاء الله جهاز مناعتك هيكون أقوى بروحك وإرادتك الحلوة”.

كما هنأت اللاعب رمضان صبحي لنجاحه في الثانوية العامة، مؤكدةً أن “رمضان” لديه تفوق من جهة أخرى، تفوق في شيء آخر غير الدراسة، وأن الإنسان “مش هياخد كل حاجة يعني” على حد قولها.

جدير بالذكر أن “صبحي” لاعب النادى الأهلى السابق والمحترف حديثاً فى نادى ستوك سيتى الإنجليزي، نجح فى نتيجة الثانوية العامة وحصل على مجموع درجات 250 درجة، بنسبة 60.98%.

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